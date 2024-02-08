СК РФ вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

Следственный комитет РФ заочно предъявят обвинения подполковнику ВСУ Евгению Родину и полковнику украинской армии Сергею Савченко, которые причастны к обстрелу Лисичанска из HIMARS. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Ведомство установило, что атака была осуществлена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, которой командовал Родин. Также будет решаться вопрос вопрос о заочном аресте украинских офицеров.

Город Лисичанск, который находится на территории ЛНР, был подвергнут обстрелу украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Первый зампред правительства республики Юрий Говтвин рассказал, что среди погибших была беременная женщина и ее пятилетний ребенок. ВСУ ударили по пекарне, которая представляла собой гражданский объект, заявил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар украинской стороны по пекарне чудовищным террористическим актом.

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