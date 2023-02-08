Пилота и пассажиров самолета авиакомпании Susi Air взяли в заложники в Индонезии

Фото: susiair.com

Боевики индонезийской провинции Западное Папуа взяли в заложники пилота самолета авиакомпании Индонезии Susi Air и пять его пассажиров. Об этом рассказал председатель правительства Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Он поделился, что власти знают об инциденте, сейчас сотрудники диппредставительства Новой Зеландии в Индонезии работают над ситуацией.

"Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется", – заявил Хипкинс в эфире радиостанции Radio New Zealand.

В министерстве иностранных дел Новой Зеландии рассказали, что дипломаты поддерживают связь с родственниками пилота. Однако больше информации они дать отказались.

Между тем группировка сепаратистской организации "Движение за свободное Папуа" (в Индонезии считается террористической структурой) – Национальная коалиция за освобождение Западного Папуа – взяла на себя ответственность за это нападение. Организация заявила, что пилота не отпустят, пока власти Индонезии не признают независимость региона.

Ранее поступала информация, что вооруженный злоумышленник в маске взял заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси. В МВД Грузиизаявили, что нападение обозначили как теракт.

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