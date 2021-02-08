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Москва 24

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Происшествия

07:02

Свыше 2 млн рублей украли с банковского счета москвича

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более двух миллионов рублей украли с банковского счета жителя Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

В полицию обратился специалист одной из компаний. Он заявил о краже сотового телефона и денежных средств с банковского счета.

Полицейским удалось установить, что 6 февраля неизвестный воспользовался похищенным телефоном потерпевшего.

"Посредством мобильного приложения тайно похитил с банковского счета денежные средства в сумме 2 миллионов 177 тысяч 235 рублей", – сообщили в полиции Агентству "Москва".

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража". В данный момент ведется розыск подозреваемого.

Ранее заслуженная артистка России Олеся Железняк обратилась в полицию с заявлением о хищении денег. Она сообщила, что неизвестный списал с ее расчетного счета 50 тысяч рублей.

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