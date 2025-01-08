Силы ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников", – написал он.

Гладков уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. ​​​​​​​При этом в селе Стрелецкое в результате падения обломков были повреждены кровля и фасад частного дома.

Ранее украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы.

До этого обломки дронов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Тогда несколько жилых домов также получили различные повреждения.

