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Силы ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны России сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников", – написал он.
Гладков уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. При этом в селе Стрелецкое в результате падения обломков были повреждены кровля и фасад частного дома.
Ранее украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы.
До этого обломки дронов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Тогда несколько жилых домов также получили различные повреждения.