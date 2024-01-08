Силы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над территорией Белгородской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки Украины по объектам РФ была пресечена в 07:00 по московскому времени.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Севским районом Брянской области. По предварительным данным главы региона Александра Богомаза, в результате случившегося разрушений и пострадавших нет.

До этого системы противовоздушной обороны обнаружили и сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.