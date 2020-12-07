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Происшествия

19:26

В Ростовской области обокрали "самолет Судного дня"

происшествия регионы

Фото: flickr.com/Фотобанк

Неизвестные украли аппаратуру из "самолета Судного дня" на аэродроме в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По предварительным данным, речь идет о самолете Ил-80, который проходил техобслуживание. Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Источник сообщил РЕН ТВ, что злоумышленники вынесли из самолета не менее 30 установленных радиостанций.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве обокрали коттедж Олега Тинькова. Уточнялось, что неизвестный проник в помещение и вскрыл два сейфа. Горничная не знала, что именно было украдено. По данным столичного управления МВД, из дома были похищены вещи более чем на 1 миллион рублей.

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