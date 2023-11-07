Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сработала в Севастополе, были уничтожены 5 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА", – написал он.

Развожаев подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. По данным Минобороны РФ, ПВО России сбила 13 ракет. Уточняется, что одна из них смогла повредить находившийся на заводе корабль.

До этого российские силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО