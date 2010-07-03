После взрыва автомобиля в Киеве начали спецоперацию

Фото: npu.gov.ua

Автомобиль Mercedes взорвался на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева. Водитель погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения, передает RT.

Как сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины, к взрыву может быть причастен мотоциклист, для поимки которого объявлена спецоперация.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливается личность погибшего.

23 октября двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва после неосторожного обращения с гранатой возле кафе в центре Киева.