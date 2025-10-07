В Италии арестован мафиози из списка наиболее опасных преступников

Фото: depositphotos/doomu

Итальянские полицейские арестовали члена мафии Леонардо Джезуальдо, чье имя значилось в списке самых опасных беглых преступников. Информация о его поимке появилась на сайте местных правоохранительных органов.

39-летнего мафиози задержали на юге Италии. Карабинеры ворвались в здание на окраине города Фоджа, застав преступника врасплох.

Представителя криминального "общества Фоджа" разыскивали с 2020 года и уже приговорили к 12 годам лишения свободы за "мафиозную ассоциацию".

Уточняется, что при задержании Джезуальдо не оказал сопротивления. При нем был пистолет со стертым серийным номером.

Ранее российская ученая Ксения Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, была арестована в Соединенных Штатах за попытку контрабанды эмбрионов лягушки. Девушка была взята под стражу иммиграционной службой и помещена в иммиграционный центр в штате Луизиана. Ей грозило до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч долларов.

