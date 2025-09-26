Japan Today: полицейского арестовали за установку камеры в женском туалете в Японии

Фото: depositphotos/doomu

В Японии полицейский установил на работе камеру в женском туалете, за что его арестовали. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Japan Today.

Инцидент произошел в городе Какегава префектуры Сидзуока. Расследование установило, что 45-летний Тетсудзо Судзуки снимал женщин на камеру в туалете в период с конца апреля до начало июня. Уточняется, что от действий мужчины пострадали три коллеги и посетительницы.

Камеру, как утверждается, обнаружила коллега Сидзуока. Однако тот вину не признает.

