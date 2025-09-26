Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 13:03

Происшествия
Главная / Новости /

Japan Today: полицейского арестовали за установку камеры в женском туалете в Японии

Полицейского арестовали за установку камеры в женском туалете в Японии

Фото: depositphotos/doomu

В Японии полицейский установил на работе камеру в женском туалете, за что его арестовали. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Japan Today.

Инцидент произошел в городе Какегава префектуры Сидзуока. Расследование установило, что 45-летний Тетсудзо Судзуки снимал женщин на камеру в туалете в период с конца апреля до начало июня. Уточняется, что от действий мужчины пострадали три коллеги и посетительницы.

Камеру, как утверждается, обнаружила коллега Сидзуока. Однако тот вину не признает.

Ранее учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине в Сингапуре. Эпизоды насилия произошли в ноябре и декабре 2019 года. По данным суда, интимные связи 34-летнего педагога со школьником происходили на территории многоуровневой парковки.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика