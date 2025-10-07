Подозреваемый в убийстве у станции МЦД-2 Волоколамская сдался полиции

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Злоумышленник, подозреваемый в убийстве возле станции МЦД-2 Волоколамская, явился в полицию, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Между мужчиной 1993 года рождения и гражданином 2003 года рождения произошел конфликт, в результате которого последний нанес потерпевшему смертельное ранение. Злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей, покинув территорию Москвы и Московской области, однако принял решение добровольно явиться в отдел полиции в Туле.

Сейчас оперативные сотрудники ОМВД России по району Митино и сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве доставляют подозреваемого в столицу, чтобы передать его в следственные органы и привлечь к уголовной ответственности.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", рассказали в пресс-службе управления СК по Москве. С подозреваемым будут проведены следственные действия.

Ранее в одной из квартир в Якутске были обнаружены тела женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц".

Позже правоохранители задержали двух 16-летних девушек – дочь убитой и ее подругу. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

