Перехвачена вторая за сутки украинская ракета С-200, летевшая на Крым

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО ликвидировала вторую за сутки украинскую ракету С-200, летевшую на Крым. Минобороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в оборонном ведомстве, ракету переоборудовали в ударный вариант. Противник попытался атаковать около 22:00 по московскому времени.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", – сообщается в публикации.

Ранее силами противовоздушной обороны уже была устранена одна ракета.

До этого сообщалось, что один из участников диверсионной группы ВСУ, которая пыталась в ночь на 4 октября попасть в Крым на быстроходном катере и трех гидроциклах, был взят в плен.

Попытку проникновения пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму, подразделения Черноморского флота ВМФ России и управления Росгвардии по региону.



Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море