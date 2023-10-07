Система ПВО уничтожила украинскую ракету С-200 при попытке удара по Крыму

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинскую ракету С-200, с помощью которой Киев попытался атаковать Крым. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что ракета была уничтожена в воздухе.

"Около 18:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", – говорится в публикации.

6 октября система ПВО сработала в Севастополе. По предварительной информации, была отражена атака с воздуха со стороны моря.

До этого бойцы Воздушно-космических сил РФ не позволили украинской десантной группе попасть на территорию Крыма. Боевиков удалось выявить с помощью работы авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря.

Уточнялось, что группа десантников ВСУ следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.



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