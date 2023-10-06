Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вертолет морской авиации Черноморского флота Ка-29 ликвидировал в северо-западной части акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ, который следовал в сторону Крыма. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

"6 октября примерно в 10:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории РФ", – заявили в ведомстве.

Ранее Черноморский флот обнаружил и уничтожил безэкипажный украинский катер в северо-западной части Черного моря 5 октября.

До этого стало известно, что бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ не позволили десантной группе Украины попасть на территорию Крыма. Украинских боевиков удалось выявить с помощью работы авиации ВКС РФ в северо-западной части Черного моря.

Уточнялось, что группа десантников ВСУ следовала в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

При этом один из участников диверсионной группы ВСУ, которая попыталась попасть в Крым, был взят в плен. В ходе его опроса выяснилось, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова.

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море