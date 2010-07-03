"ГАЗ" изучит причины возгорания автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент группы "ГАЗ" Вадим Сорокин лично проконтролирует ход расследования причин возгорания автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас специалисты группы "ГАЗ" изучают возможные причины возгорания автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле. Для этого в компании создана комиссия с участием технологов, конструкторов и сервисных специалистов по расследованию причин.

Ранее в Алабяно-Балтийском тоннеле произошло возгорание автобуса. В результате происшествия никто не пострадал – при задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место.

В пресс-службе Мосгортранса рассказали, что транспортное средство, с которым произошел инцидент, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем – группой "ГАЗ". Она и отвечает за полную работоспособность и исправность техники. Автобус произведен в 2018 году и находится на гарантии.

