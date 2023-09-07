Средства ПВО РФ перехватили два украинских БПЛА над Брянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянском. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, один из беспилотников уничтожили в воздухе.

Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске. В результате никто не пострадал.

До этого губернатор региона Александр Богомаз заявил, что Киев обстрелял село Случевск Погарского района Брянской области из РСЗО "Град". Украинские военные, по его словам, выпустили по населенному пункту 30 снарядов. В результате никто не пострадал.

