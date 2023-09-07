ВСУ выпустили более 30 снарядов из РСЗО "Град" по селу в Брянской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области из РСЗО "Град", пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.

"По населенному пункту из РСЗО "Град" украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов", – заявил он.

По словам Богомаза, в результате произошедшего был уничтожен один из жилых домов и постройки, находящиеся рядом с ним. Также было частично нарушено электроснабжение населенного пункта.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь", – резюмировал он.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждения получило одно административное здание.

До этого украинские военные подвергли обстрелу село Зерново Суземского района Брянской области. По словам Богомаза, в результате атаки одна жительница села пострадала, ей оказали медицинскую помощь. Также был частично поврежден один жилой дом и нарушено энергоснабжение.



Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ