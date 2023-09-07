Столкновение четырех автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На Ленинградском шоссе, 13к1, (в районе станции метро "Войковская") произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

В ведомстве предупредили о затруднении движения в сторону центра.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии и информация о пострадавших.

Ранее на Широкой улице в Москве водитель каршеринга врезался в автобус и скрылся с места ДТП. Перед этим водитель легковушки пересек перекресток на красный светофор. Виновника аварии объявили в розыск.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать водителя. Мужчину 1986 года рождения доставили в территориальный отдел полиции.



"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе