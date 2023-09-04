В Москве задержали водителя каршеринга, скрывшегося после ДТП с автобусом

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя каршеринга, который скрылся с места ДТП после того, как врезался в автобус на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. <...> Для дальнейшего разбирательства мужчина 1986 года рождения доставлен в территориальный отдел полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины составили административные протоколы по частям 1.1, 2 и 3 статьи 12.17, части 2 статьи 12.3, а также части 1 статьи 12.12 КоАП РФ.

Днем 4 сентября на Широкой улице в Москве водитель каршеринга врезался в автобус и скрылся с места ДТП. Перед этим водитель легковушки пересек перекресток на красный светофор. Виновника аварии объявили в розыск.



Водитель каршеринга влетел в автобус в Москве и сбежал с места ДТП