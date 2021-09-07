В Чувашии из-за почвенной засухи ввели режим ЧС

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Ситуацию с почвенной засухой в Чувашской республике обсудили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона. После чего приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 сентября, сообщила пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

"Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев", – сказал глава региона.

Отмечается, что в республике пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров, а ущерб составил более 300 миллионов рублей. Почвенная засуха была зафиксирована метеостанциями Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа), где находится значительная часть урожая.

"По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1 процента, картофеля – 54,1 процента, овощей открытого грунта – 43,7 процента", – отметили в пресс-службе.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства региона Алина Семенова считает, что в конце лета сформировались неблагоприятные условия, которые потом сказались на почве и урожае.

"Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур", – рассказала Семенова.

Она также отметила, что в период вегетации в течение 3 декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 миллиметров.

В Чувашии снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9 процента, а к среднему значению за 5 лет – на 25,7 процента, картофеля – на 16,6 процента и 13,1 процента соответственно, овощей – на 21,4 процента и 9,2 процента.

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