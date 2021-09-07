В Чувашии из-за почвенной засухи ввели режим ЧС

18:18
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Ситуацию с почвенной засухой в Чувашской республике обсудили на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона. После чего приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 сентября, сообщила пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.
"Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев", – сказал глава региона.
Отмечается, что в республике пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров, а ущерб составил более 300 миллионов рублей. Почвенная засуха была зафиксирована метеостанциями Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа), где находится значительная часть урожая.
"По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1 процента, картофеля – 54,1 процента, овощей открытого грунта – 43,7 процента", – отметили в пресс-службе.
Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства региона Алина Семенова считает, что в конце лета сформировались неблагоприятные условия, которые потом сказались на почве и урожае.
"Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур", – рассказала Семенова.
Она также отметила, что в период вегетации в течение 3 декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 миллиметров.
В Чувашии снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9 процента, а к среднему значению за 5 лет – на 25,7 процента, картофеля – на 16,6 процента и 13,1 процента соответственно, овощей – на 21,4 процента и 9,2 процента.
Ранее в Красноярске объявляли "режим черного неба" из-за безветренной погоды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: