В Красноярске объявили "режим черного неба" из-за безветренной погоды

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В Красноярске и Ачинске метеорологи прогнозируют ухудшение состояния воздуха из-за безветренной погоды. В связи с этим до 27 августа был объявлен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий), называемый также "режимом черного неба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Росприроднадзора.

"По сообщению Среднесибирского УГМС, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: с 19 часов 25 августа 2021 года до 19 часов 27 августа 2021 года на территории Красноярска, с 18 часов 25 августа 2021 года до 19 часов 27 августа 2021 года на территории Ачинска. Объявляются НМУ первой степени опасности", – говорится в сообщении.

Метеорологи уточняют, что в Красноярске в ближайшие дни температура воздуха задержится на отметке +25...+26 градусов, на территории установится безветренная погода.

"Черное небо" – явление, связанное, в частности, с высокой влажностью и отсутствием ветра. Из-за этого вредные промышленные выбросы не рассеиваются, а скапливаются и над городом появляется дымка. В этот период у жителей болит голова, першит в горле и текут слезы.

Последний раз режим "черного неба" вводился в Красноярске 7 августа из-за дыма от лесных пожаров Якутии.

Ранее природный пожар стал причиной перекрытия федеральной трассы Пермь – Екатеринбург недалеко от города Ревды в Свердловской области.