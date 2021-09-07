В Гидрометцентре предупредили о высоком риске природных пожаров в ряде регионов РФ

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Высокий риск возникновения природных пожаров сохраняется в ряде российских регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам метеоролога, повышенный риск природных пожаров отмечается в Якутии и Хабаровском крае. Ситуация обусловлена высокой температурой воздуха в указанных регионах, пояснил Вильфанд.

"В Якутии – около 20 градусов, в Хабаровском крае – 27 градусов", – подчеркнул синоптик.

Он уточнил, что в данных регионах в ближайшее время будут действовать 4 и 5 классы пожарной опасности.

Ранее природный пожар стал причиной перекрытия федеральной трассы Пермь – Екатеринбург недалеко от города Ревды в Свердловской области.

До этого режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за природных пожаров. Решение было принято после заседания рабочей группы правительственной комиссии. Для тушения пожаров планируют использовать вертолеты и самолеты Бе-200ЧС.