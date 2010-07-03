Три человека стали жертвами обрушения здания в Подмосковье

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Общее число погибших при обрушении заброшенного дома в Сергиевом Посаде увеличилось до трех человек. Об этом ТАСС рассказали в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, обрушение части здания произошло в четверг на территории бывшего детского лагеря. Под завалами оказались трое рабочих. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра.

Работы по ликвидации последствий ЧП ведут 171 человек и 49 единиц техники. Проверку по факту инцидента инициировала прокуратура Московской области.

По факту происшествия СК начал проверку. Об этом сообщалось на сайте ведомства.