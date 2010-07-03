Разбор завалов в Сергиевом Посаде займет не менее пяти часов

Фото: ГУ СК по МО

Специалисты обрушат стену, опасную для проведения поисковых работ в здании закрытого пансионата под Сергиевым Посадом. Об этм сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу городского округа Михаила Токарева.

"Ведутся поисковые мероприятия. Людей мы не обнаружили, есть угроза обрушения всего здания в целом. Сейчас специалисты, МЧС, проводят противоаварийные работы, обрушат одну стену, где предполагаемое место, где могут быть люди. Будут в ручном режиме все расчищать", – сказал Токарев.

Пока на месте завалов никого не обнаружили. Работы по разбору завалов займут еще как минимум пять часов.

Ранее 5 сентября при разборке рабочими заброшенного пятиэтажного здания бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе обрушилось одно крыло.

Сообщалось, что под завалами находятся три человека.

Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП.

