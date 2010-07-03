Почти 150 человек разбирают завалы после обрушения здания в Подмосковье

Фото: ГУ СК по МО

Почти 150 человек и 45 единиц техники разбирают завалы обрушившегося здания пансионата в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 146 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России – 91 человек и 22 единицы техники", – сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что еще 50 человек и пять единиц техники переведены в готовность. Спасательные операции проходят с помощью башенного автокрана, фронтальных погрузчиков и самосвала.

Днем в четверг, 5 сентября, в Новой Шурме обрушилась заброшенная пятиэтажка. Сообщалось, что под завалами находятся три человека.

Инцидент произошел во время разбора здания рабочими. В Главном управлении МЧС по региону предупредили об угрозе повторных обрушений здания.

На сайте администрации Сергиево-Посадского района говорится, что обрушение случилось на территории бывшего пансионата "Дружба", который принадлежал министерству приборостроения СССР. С 1995 учреждение прекратило работу.

Проверку по факту инцидента также инициировала прокуратура Московской области. Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП.

