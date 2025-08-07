Семь поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на Кубани

Фото: телеграм-канал "Телеграмма СКЖД"

Семь пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на участок между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Уточняется, что в контактной сети участка пропало напряжение. Пока специалисты заняты восстановительными работами, движение осуществляется на тепловозной тяге.

В свою очередь, Российские железные дороги (РЖД) уточнили, что задерживаются поезда № 289 Екатеринбург – Анапа, № 11 Москва – Анапа, № 121 Санкт-Петербург – Новороссийск, № 473 Смоленск – Симферополь, № 97 Москва – Симферополь, № 507 Ижевск – Новороссийск и № 255 Сосногорск – Анапа.

Кроме того, по данным перевозчика "Гранд сервис экспресс", по направлению в Крым и из него задерживаются 11 составов.

Тем временем МЧС России предупредило жителей и гостей Краснодарского края об авиационной опасности. В сообщении ведомства отмечается угроза падения взрывных устройств. При этом сигнал об опасности начал поступать в города региона с 08:40.

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Девять дронов удалось ликвидировать над Краснодарским краем.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу, где врачи окажут ему необходимую помощь.

Также в Красноармейском районе субъекта произошли небольшие возгорания. Их удалось оперативно потушить. В акватории возле Новороссийска была отражена атака безэкипажных катеров. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

