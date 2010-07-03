СК проверяет информацию о госпитализации девочки с химическими ожогами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
СК начал доследственную проверку по информации СМИ о поступлении в московскую клинику ребенка с химическими ожогами ротоглотки, сообщается на сайте ведомства.
Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Сети появились публикации о том, что 6 августа в столице девочка во время прогулки упала и повредила губу. Ее доставили в одну из городских больниц, где рану по ошибке обработали нашатырным спиртом. Ребенок получил острое отравление и ожоги и сейчас находится в токсикологическом отделении.
5 августа стало известно, что пятерых детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из лагеря "Солнечный олимп" в Коломенском районе Подмосковья, выписали из больницы. Проводится проверка – в первую очередь в столовой, которая, как выяснилось, для всех корпусов одна. Проверяют и сотрудников столовой, и продукты питания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.