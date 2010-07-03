СК проверяет информацию о госпитализации девочки с химическими ожогами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

СК начал доследственную проверку по информации СМИ о поступлении в московскую клинику ребенка с химическими ожогами ротоглотки, сообщается на сайте ведомства.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети появились публикации о том, что 6 августа в столице девочка во время прогулки упала и повредила губу. Ее доставили в одну из городских больниц, где рану по ошибке обработали нашатырным спиртом. Ребенок получил острое отравление и ожоги и сейчас находится в токсикологическом отделении.

5 августа стало известно, что пятерых детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из лагеря "Солнечный олимп" в Коломенском районе Подмосковья, выписали из больницы. Проводится проверка – в первую очередь в столовой, которая, как выяснилось, для всех корпусов одна. Проверяют и сотрудников столовой, и продукты питания.