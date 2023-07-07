Уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения на адвоката Пономареву

Фото: телеграм-канал "Подъём"

По факту нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пострадавшую.

По ее словам, дело открыли после ее заявления в полицию. Пономарева связывает нападение с ее профессиональной деятельностью.

"С моей точки зрения, произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому меня допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля. Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании", – заявила женщина.

Пономареву облили зеленкой на остановке по адресу Рублевское шоссе, 16, корпус 1. В результате инцидента адвокат получила ожог глаз второй степени. После произошедшего она написала заявление в полицию.

До этого Пономарева уже получала угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, а также ее имущества и собаки. Кроме того, ранее принадлежащий женщине автомобиль злоумышленники облили несмываемой краской.

Участие в нападении на Пономареву принимали двое мужчин. Они преследовали адвоката от подъезда дома. Выливший из стакана зеленку имел славянскую внешность и рост не более 170 сантиметров.

Женщина предположила, что личности злоумышленников не устанавливают намеренно. Она напомнила, что в 2021 году, когда ее машину облили краской, причастных так и не нашли.

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