Облитая зеленкой адвокат Пономарева получила ожог глаз

Фото: vk.com/Елена Пономарева

Адвокат Елена Пономарева, которую накануне облили зеленкой, получила ожог глаз второй степени. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она обратилась за помощью, напомнив, что неизвестные облили ее зеленкой на остановке на Рублевском шоссе, 16, корпусе 1. Женщина добавила, что до этого ей поступали угрозы жизни и здоровью.

Адвокат считает, что угрозы и нападение связаны с ее профессиональной деятельностью.

"Я обращалась в полицию, но никаких результатов. Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей и привлекли к ответственности", – заявила она.

Накануне сообщалось, что неизвестный напал на адвоката Елену Пономареву в Подмосковье и облил ее зеленкой. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз.

В палате заявили, что Пономарева уже получала угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, а также ее имущества и собаки. Кроме того, ранее принадлежащий женщине автомобиль злоумышленники облили несмываемой краской.

Совет Адвокатской палаты Московской области также заявил о намерении обратиться к руководству следственных органов и потребовать начать тщательное расследования этих преступлений. В настоящее время представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО изучают все данные и собирают соответствующие материалы.

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