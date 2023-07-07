Адвокат Пономарева заявила, что дело о нападении на нее с зеленкой еще не возбудили

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Адвокат Елена Пономарева, которую накануне облили зеленкой на остановке в Москве, заявила, что дело о нападении до сих пор не возбудили. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Дело до сих пор не возбудили. Только взяли объяснения у меня. Пришел какой-то непонятный оперуполномоченный, задал вопросы и ушел. Сказали, что только одна камера видеонаблюдения работала в месте нападения, но она "была глубоко, не совсем с вами". Мы не можем посмотреть", – рассказала она.

Участие в нападении на Пономареву принимали двое мужчин, сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова пострадавшей. Женщина рассказала, что мужчины преследовали ее от подъезда дома. Выливший из стакана зеленку имел славянскую внешность и рост не более 170 сантиметров.

Женщина предположила, что личности злоумышленников не устанавливают намеренно. Она напомнила, что в 2021 году, когда ее машину облили краской, причастных так и не нашли.

"Сегодня они меня облили зеленкой, завтра могут кислотой. Я просто хочу быть нормальной женщиной, хочу жить. Я устала, за два года я устала", – сказала пострадавшая.

Вместе с тем Пономарева добавила, что нападение на нее никак не связано с избиением журналистки Елены Милашиной в Чечне. До этого на женщину напали, обрили и облили зеленкой.

Адвокат предположила, что облить ее зеленкой могли из-за приглашения на заседание в качестве свидетеля по делу судьи Котова, который обвиняется во взяточничестве. До этого ей уже прислали угрозы и писали, что в следующий раз она "уже не отмоется".

Пономареву облили зеленкой на остановке по адресу Рублевское шоссе, 16, корпус 1. В результате инцидента адвокат получила ожог глаз второй степени. После произошедшего адвокат написала заявление в полицию.



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