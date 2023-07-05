СК возбудил уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне

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Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Руководитель СУ СК по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю Следственного комитета России, что дело было заведено по двум статьям: "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"В настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

На Милашину и Немова напали 4 июля в тот момент, когда они ехали в такси по столице Чечни. В Грозный они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Последнюю осудили на пять с половиной лет по делу о мошенничестве и нападении на сотрудника полиции.

Милашина сообщила, что сначала злоумышленники вытащили из машины таксиста, а Немова повели к оврагу и начали избивать. Журналистку облили зеленкой, обрили и жестоко побили.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, уточнили в Минздраве Северной Осетии. Угрозы для жизни Милашиной и Немова нет, добавили ведомстве. На данный момент потерпевшие находятся в Боткинской больнице в Москве.

Позже в "Новой газете" рассказали, что медики диагностировали у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей.

Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву