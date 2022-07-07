Неизвестный напал с ножом на школьниц в Японии – СМИ

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Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Неизвестный ранил ножом двух школьниц в городе Сэндай в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что дети госпитализированы. Одна из девочек находится в тяжелом состоянии, вторая получила ранения, но их характер оценивается как легкий.
Нападавшего задержали. Он признался, что хотел убить школьниц.
Ранее сообщалось, что два человека, в том числе один ребенок, погибли при нападении мужчины с ножом на группу школьников и взрослых в японском городе Кавасаки. Еще 16 человек пострадали. Большинство из них – ученицы младших классов.
Нападавший умер в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения. После этого в городе усилили охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.
До этого пожилой японец напал с ножом на людей в поезде. После этого он разлил горючую жидкость и поджег ее. В результате несколько сидений загорелись. В ходе инцидента пострадали не менее 17 человек.
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