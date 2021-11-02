Напавший на людей в Японии подражатель Джокеру имел при себе 4 литра горючего

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Фото: телеграм-канал Baza
Японец Кета Хаттори, напавший на людей в экспрессе железнодорожной компании Keio, в момент преступления имел при себе около четырех литров горючей жидкости в пластиковых бутылках, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Также во время обыска при нем нашли несколько баллончиков с легковоспламеняемыми пестицидами и пять зажигалок. Следователи пытаются установить, где именно молодой человек купил горючую жидкость.
Сейчас он задержан по подозрению в покушении на убийство. При этом не исключено, что ему вменят планирование и осуществление поджога поезда.
Ранее сам Хаттори признался, что подражает суперзлодею из комиксов Джокеру. Мужчина рассказал следствию, что постарался одеться как Джокер, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Также определенную роль в его поступке сыграла сцена из одноименного фильма, где главный герой нападает на людей в поезде.
Хаттори заявил, что за два часа до преступления побывал в районе Сибуя, где раньше особенно широко отмечался Хэллоуин. Он объяснил, что выбрал экспресс, поскольку там много людей, а большие интервалы между станциями затруднят бегство жертв.
Также злоумышленник признался, что сожалеет, что никого не убил. Он уже заявлял о намерении лишить жизни несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни.
Накануне полиция Токио арестовала молодого мужчину, который начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии. После этого он разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне распылили соляную кислоту. В результате несколько сидений загорелись. В ходе инцидента пострадали не менее 17 человек. Пожилой мужчина сейчас находится без сознания.
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