"Позитивных прогнозов нет". Омбудсмен – о состоянии избитой девочки из Ингушетии

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что позитивные прогнозы, которые изначально ставили врачи избитой в Ингушетии девочке, не подтвердились.

"Скорее всего, придется принимать тяжелые решения", – цитирует РИА Новости омбудсмена.

Информацию о тяжелом состоянии ребенка ранее подтвердили в пресс-службе НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.

"Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья", – рассказали в медучреждении. Врачи отложили операцию "для четкого определения жизнеспособности тканей".

В четверг, 4 июля, в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с множеством телесных повреждений. Ребенка прооперировали, а на следующий день спецбортом доставили в Москву. Результаты шокировали врачей еще больше, чем травмы, обнаруженные при первых осмотрах. У девочки оказались старые переломы ребер и повреждение позвоночника.

Известно, что после смерти родителей ребенок жил у тети. Женщина объяснила все эти травмы случайностью. Якобы девочка упала в яму во дворе дома. А три месяца назад сама забралась в кастрюлю с горячим борщом. По данному факту Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело.

Накануне подозреваемую арестовали. Как оказалось, муж 35-летней женщины работает в правоохранительных органах. Об этом сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики. Также он отметил, что мать девочки в 2017 году состояла на профилактическом учете в полиции, когда ребенок еще был в семье. По его словам, в течение года она состояла на учете как неблагополучная семья. Потом с учета они были сняты.

Специалисты задаются вопросом, кто доверил воспитание ребенка человеку с судимостью. Детский омбудсмен отметила, что не избегут прокурорской проверки и местные органы опеки. Ведется расследование: следственный комитет возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.

