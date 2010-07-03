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14:01

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

происшествия

14:01

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Фото: телеграм-канал Life Shot

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах. Об этом сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

По его словам, у семьи не было нужды.

"Как таковой нужды не было. В чем была проблема избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей", – приводит слова Мургустова "Интерфакс".

Также он отметил, что мать девочки в 2017 году состояла на профилактическом учете в полиции, когда ребенок еще был в семье. По его словам, в течение года она состояла на учете как неблагополучная семья. Потом с учета они были сняты.

Мургустов рассказал, что в дальнейшем женщина отказалась от этого ребенка и передала девочку родственникам мужа.

4 июля в одно из медучреждений Назрани доставили девочку из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. Врачи диагностировали многочисленные порезы, ожоги, шрамы, вывихи. Обнаружен тромб в сосуде и нарушение кровообращения в левой кисти.

В минувшую пятницу в Москву девочку доставили специальном бортом в сопровождении реаниматолога. В НИИ хирургии и травматологии ее ожидали лучшие врачи города. Лечение ребенка под свой контроль взял Леонид Рошаль. В первую очередь медики сделали компьютерную томографию. Результаты шокировали врачей еще больше, чем травмы, обнаруженные при первых осмотрах. У девочки оказались старые переломы ребер и повреждение позвоночника.

Под подозрение в избиении попала тетя. В прошлом она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В субботу, 6 июля, суд заключил ее под стражу. По мнению следователей, на свободе подозреваемая может скрыться от органов следствия или оказать давление на свидетелей, очевидцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.

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происшествия

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