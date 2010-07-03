Экспертиза по делу избитой девочки в Ингушетии займет месяц

Судебно-медицинская экспертиза по делу об истязании семилетней девочки в Ингушетии может продлиться месяц.
"Пока ее привезут сюда, пока мы получим все необходимые документы, только после этого эксперт может приступить к производству экспертизы, которая даст нам окончательное заключение", – цитирует "Интерфакс" инспектора отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Ингушетии Георгия Семенюка.
Главная задача следствия – определение тяжести вреда здоровью ребенка.
В четверг, 4 июля, в одно из медицинских учреждений Назрани доставили девочку из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. Были диагностированы многочисленные порезы, ожоги, шрамы, вывихи. Обнаружен тромб в сосуде и нарушение кровообращения в левой кисти.
В минувшую пятницу в Москву девочку доставили специальном бортом в сопровождении реаниматолога. В НИИ хирургии и травматологии ее ожидали лучшие врачи города. Лечение ребенка под свой контроль взял Леонид Рошаль. В первую очередь медики сделали компьютерную томографию. Результаты шокировали врачей еще больше, чем травмы, обнаруженные при первых осмотрах. У девочки оказались старые переломы ребер и повреждение позвоночника.
Под подозрение в избиении попала тетя. В прошлом она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В субботу, 6 июля, суд заключил ее под стражу. По мнению следователей, на свободе подозреваемая может скрыться от органов следствия или оказать давление на свидетелей, очевидцев.
Специалисты задаются вопросом, кто доверил воспитание ребенка человеку с судимостью. Детский омбудсмен отметила, что не избегут прокурорской проверки и местные органы опеки. Ведется расследование: следственный комитет возбудил уголовное дело об издевательствах над ребенком.
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