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09:14

Происшествия

В Мелитополе прозвучали звуки взрывов

Фото: телеграм-канал "Министрерство обороны"

Звуки взрывов прозвучали утром в среду в Мелитополе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Предварительно, отработала система ПВО ВС РФ. Информация уточняется", – указано в сообщении.

Накануне ПВО сработала по двум объектам над Белгородом. О пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

О взрывах в Мелитополе также сообщалось 4 июня. Тогда местные власти объяснили это подрывом схрона Вооруженных сил Украины. Уничтожение схрона произошло при соблюдении всех норм безопасности, отметили власти.

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