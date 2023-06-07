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В Мелитополе прозвучали звуки взрывов
Фото: телеграм-канал "Министрерство обороны"
Звуки взрывов прозвучали утром в среду в Мелитополе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
"В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Предварительно, отработала система ПВО ВС РФ. Информация уточняется", – указано в сообщении.
Накануне ПВО сработала по двум объектам над Белгородом. О пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.
О взрывах в Мелитополе также сообщалось 4 июня. Тогда местные власти объяснили это подрывом схрона Вооруженных сил Украины. Уничтожение схрона произошло при соблюдении всех норм безопасности, отметили власти.
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