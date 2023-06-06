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15:48

Происшествия

Система ПВО сработала по двум объектам над Белгородом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом по двум воздушным целям. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал он в своем телеграм-канале.

О пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

Ранее стало известно, что за сутки 4 июня украинские военные выпустили по Белгородской области 650 снарядов. Порядка 611 раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате обстрела погибли две женщины.

Более 30 пострадавших при обстрелах Белгородской области остались в больнице

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