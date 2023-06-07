Власти Новой Каховки сообщили, что уровень воды на улицах города продолжает спадать

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

В Новой Каховке продолжает спадать уровень воды после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.

"Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", – говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны.

Уровень воды в Новой Каховке немного снизился