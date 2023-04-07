Армия Израиля вслед за сектором Газа наносит удары и по территории Ливана

Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Армия Израиля (ЦАХАЛ) вслед за ударами по сектору Газа в ночь на пятницу 7 апреля наносит удары и по территории Ливана. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает РИА Новости.

"Армия обороны Израиля не позволит террористической организации ХАМАС действовать на ливанской территории и возлагает на Ливан ответственность за каждый ракетный пуск, исходящий с его территории", – указано в сообщении.

Канал Al-Mayadeen сообщает, что три ракеты упали к югу от города Сур в южной части Ливана.

Кроме того, израильская армия вновь наносит удары по сектору Газа.

Ранее сообщалось, что армия Израиля в ночь на 7 апреля нанесла в секторе Газа удары по двум туннелям и двум оружейным цехам организации ХАМАС. Палестинское сопротивление ответило на атаки израильских ВВС выстрелами из зенитно-ракетных установок и запустило несколько ракет по израильским населенным пунктам, находящимся поблизости от сектора.

В ночь на 5 апреля ЦАХАЛ заявила, что девять снарядов были выпущены из сектора Газа по Израилю, четыре из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Еще четыре ракеты упали на открытой местности и одна попала в завод в промышленной зоне района Сдерот.

В четверг 6 апреля армия Израиля сообщила, что по стране с территории Ливана были выпущены не менее 34 ракет, из которых 25 снарядов были перехвачены системой ПВО. В ответ Израиль атаковал окраины населенного пункта недалеко от города Тир в южной части Ливана.

В Израиле заявили, что за атакой на государство с территории Ливана стоят группировки палестинского радикального движения ХАМАС.

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