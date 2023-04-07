Израильская армия наносит удары по сектору Газа

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии сообщает РИА Новости.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары в секторе Газа", – указано в сообщении.

Уточняется, что израильские военные нанесли в секторе Газа удары по двум туннелям и двум оружейным цехам организации ХАМАС.

В двух населенных пунктах на юге Израиля близ границы с сектором Газа сработали сигналы воздушной тревоги.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что палестинские радикальные группировки в ответ выпустили с территории сектора Газа несколько ракет в направлении израильских населенных пунктов, расположенных поблизости от сектора. Кроме того, согласно заявлениям телеканала, палестинское сопротивление отвечает на атаки израильских ВВС выстрелами из зенитно-ракетных установок.

В ночь на 5 апреля израильская армия заявила, что девять снарядов были выпущены из сектора Газа по стране, четыре из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Ракеты были направлены в район Сдерота, они рухнули на открытой местности.

Уже 6 апреля Израиль атаковал окраины населенного пункта недалеко от города Тир в южной части Ливана.

В пресс-службе армии обороны Израиля в четверг 6 апреля сообщили, что по Израилю с территории Ливана были выпущены не менее 34 ракет. 25 снарядов были перехвачены системой ПВО.

Армия Израиля обвинила в атаке на государство с территории Ливана группировки палестинского радикального движения ХАМАС.

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