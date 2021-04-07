Жительница Подмосковья рассказала, почему готовила еду на Вечном огне

Жительница Красноармейска, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине Московской области, заявила, что не привыкла питаться в ресторанах. За данный поступок женщину задержали сотрудники полиции, передает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

"А что я делала? Привыкли питаться не в ресторане", – прокомментировала женщина. Она также добавила, что ей нужна горячая еда, поскольку человек должен иметь завтрак, обед и ужин.

Накануне прокуратура Московской области организовала проверку данного инцидента.

Также сообщалось, что прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с сообщениями о том, что одна из дорог в поселке Ваулино выложена из надгробных плит с братской могилы.

