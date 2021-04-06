Прокуратура начала проверку после осквернения Вечного огня в Подмосковье

Фото: скриншот видео Telegram-канала LIFE SHOT

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением Вечного огня в Пушкинском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Московской области организовала проверку обстоятельств осквернения мемориала "Вечный огонь" в Пушкинском городском округе. Соответствующая видеозапись была распространена сегодня в СМИ. В настоящее время Пушкинской городской прокуратурой осуществляется надзорное сопровождение деятельности правоохранительных органов по установлению личности правонарушительницы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проверки будут установлены причины и все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с сообщениями о том, что одна из дорог в поселке Ваулино выложена из надгробных плит с братской могилы. Уточняется, что речь идет о погибших в Великую Отечественную войну.