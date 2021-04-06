Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с сообщениями о том, что одна из дорог в поселке Ваулино выложена из надгробных плит с братской могилы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что в поселке Ваулино обнаружены сколы плит с братской могилы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о погибших в Великую Отечественную войну.
О произошедшем на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сначала рассказал депутат Госдумы Александр Козловский. Он опубликовал обращение к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом.
"Мы каждый день говорим нашим юным согражданам о ценности наших традиций, о том, как важно чтить память предков. И что они видят?! Как некие неизвестные сотрудники подрядчика варварски "реконструируют" воинские захоронения – с чудовищным бездушием и без малейшего уважения", – написал Козловский.
Он добавил, что плиты с выгравированными на них именами должны были утилизировать после ремонта памятника в поселке Ершово.
Ранее уголовное дело об осквернении мемориала возбудили в Санкт-Петербурге после того, как двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле.
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: