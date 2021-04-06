Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

11:19

Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

регионы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с сообщениями о том, что одна из дорог в поселке Ваулино выложена из надгробных плит с братской могилы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что в поселке Ваулино обнаружены сколы плит с братской могилы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о погибших в Великую Отечественную войну.

О произошедшем на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сначала рассказал депутат Госдумы Александр Козловский. Он опубликовал обращение к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом.

"Мы каждый день говорим нашим юным согражданам о ценности наших традиций, о том, как важно чтить память предков. И что они видят?! Как некие неизвестные сотрудники подрядчика варварски "реконструируют" воинские захоронения – с чудовищным бездушием и без малейшего уважения", – написал Козловский.

Он добавил, что плиты с выгравированными на них именами должны были утилизировать после ремонта памятника в поселке Ершово.

Ранее уголовное дело об осквернении мемориала возбудили в Санкт-Петербурге после того, как двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле.

В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать