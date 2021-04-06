Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с сообщениями о том, что одна из дорог в поселке Ваулино выложена из надгробных плит с братской могилы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что в поселке Ваулино обнаружены сколы плит с братской могилы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о погибших в Великую Отечественную войну.

О произошедшем на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сначала рассказал депутат Госдумы Александр Козловский. Он опубликовал обращение к прокурору Псковской области Ивану Грибову в связи с вандализмом.

"Мы каждый день говорим нашим юным согражданам о ценности наших традиций, о том, как важно чтить память предков. И что они видят?! Как некие неизвестные сотрудники подрядчика варварски "реконструируют" воинские захоронения – с чудовищным бездушием и без малейшего уважения", – написал Козловский.

Он добавил, что плиты с выгравированными на них именами должны были утилизировать после ремонта памятника в поселке Ершово.

Ранее уголовное дело об осквернении мемориала возбудили в Санкт-Петербурге после того, как двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле.