Арестованный за подрыв банкомата в Москве хотел украсть деньги для оплаты обучения

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, взорвавший петардой банкомат в торговом центре "Свиблово" на северо-востоке Москвы, хотел украсть деньги для оплаты обучения, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

При расследовании случившегося правоохранители выяснили, что злоумышленник планировал получить платное образование, но для этого ему необходимо было достать 200 тысяч рублей.

Составив план, мужчина купил на маркетплейсе три петарды. Затем он пришел в офис банка, приложил к банкомату свою карту, поджег фитиль одной из петард и положил ее в купюроприемник.

После этого злоумышленник поспешно покинул помещение, но за деньгами он не вернулся, поскольку испугался.

В результате, с учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры суд мужчину заключил под стражу. Привлечение его к уголовной ответственности находится на контроле, добавили в ведомстве.

ЧП произошло в отделении банка в ТЦ 6 марта. В результате никто не пострадал. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранителям удалось выявить нарушителя 2005 года рождения, который позже был задержан по месту жительства.

В ходе допроса он признался в содеянном. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. При этом в СМИ считали, что злоумышленник мог действовать по указу мошенников, которые уговорили свою жертву совершить преступление.

