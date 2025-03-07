Роспотребнадзор начал проверку после случаев кишечной инфекции в МГУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора инициировало проверку после выявления случаев острой кишечной инфекции у студентов МГУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, 6 марта, в четверг, из департамента здравоохранения поступила информация о госпитализации шести студентов учебного заведения с легкой клиникой заболевания.

"Заболевшие студенты питались в столовой, расположенной в здании МГУ по адресу Ленинские горы, дом 1, строение 3. Предприятие уведомление о начале предпринимательской деятельности не подавало", – говорится в сообщении.

После этого специалисты по эпидемиологии начали расследование в столовой и общежитии МГУ. Они изучат информацию о заболевших, возьмут образцы продуктов питания из столовой, а также биологический материал у пострадавших студентов и сотрудников для проведения лабораторных анализов.

Служба обратила внимание, что столовая будет закрыта, а студенты, проживающие в общежитии, пройдут медицинский осмотр.

Ранее Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование по факту отравления 80 человек в трех отделениях центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. В конце февраля пациенты, в том числе 24 ребенка, обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. По данному инциденту региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.