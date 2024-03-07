07 марта, 03:58Происшествия
Пожар на складе со стройматериалами в Магадане локализовали
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные локализовали возгорание, вспыхнувшее на складе со стройматериалами в Магадане. Об этом сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.
О возможных пострадавших при пожаре не сообщалось.
Склад со стройматериалами в Магадане загорелся в ночь на 7 марта. На месте задействовали 45 специалистов и 11 единиц техники.
До этого сотрудникам МЧС удалось спасти 52 человек из загоревшегося в Воронеже частного пансионата. По данным спасателей, в двухэтажном здании загорелась кровля на площади 200 квадратных метров.
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