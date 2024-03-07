Пожар на складе со стройматериалами в Магадане локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание, вспыхнувшее на складе со стройматериалами в Магадане. Об этом сообщает МЧС РФ в своем официальном телеграм-канале.

О возможных пострадавших при пожаре не сообщалось.

Склад со стройматериалами в Магадане загорелся в ночь на 7 марта. На месте задействовали 45 специалистов и 11 единиц техники.

До этого сотрудникам МЧС удалось спасти 52 человек из загоревшегося в Воронеже частного пансионата. По данным спасателей, в двухэтажном здании загорелась кровля на площади 200 квадратных метров.

"Безопасный город": два пожара произошло минувшей ночью в Москве