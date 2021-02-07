Движение восстановили в Алабяно-Балтийском тоннеле после загорания грузовика

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта по двум полосам восстановили в Алабяно-Балтийском тоннеле после пожара в грузовике. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе", – предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение в Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыто для тушения пожара. На дороге загорелся грузовик. Водителя транспортного средства передали медикам. На данный момент огонь потушен.

Позже стало известно о крупном пожаре на складе, расположенном на Варшавском шоссе в Москве. По последним данным, его площадь возросла до 1 000 квадратных метров, к тушению привлечены вертолеты.

