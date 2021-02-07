Один человек пострадал при пожаре в Дмитровском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в Дмитровском городском округе. Об этом информирует пресс-служба областного главка МЧС.

Сообщается, что возгорание случилось в одной из квартир дома 25 в деревне Костино.

"Есть пострадавший", – передает Агентство "Москва" сообщение МЧС.

Отмечается, что в данный момент пожар потушен. В ликвидации возгорания приняли участие 12 человек и 3 единицы техники.

Ранее крыша стоянки загорелась в Кировской области. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Накануне при пожаре в жилой многоэтажке в поселении Мосрентген в Новой Москве пострадали 17 человек, три из которых погибли. Как сообщил источник в экстренных службах, пожар произошел в квартире на втором этаже.

Позднее по факту случившегося СК возбудил уголовное дело.