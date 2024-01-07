СК возбудил уголовное дело из-за ограничения подачи тепла в жилые дома в Подольске

Фото: телеграм-канал "Григорий Артамонов"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома Подольска. Об этом сообщил главк СК России по Подмосковью в своем телеграм-канале.

Там указали, что из-за неправильной эксплуатации сотрудниками котельной ЗАО "КСПЗ" произошел прорыв теплотрасс, из-за чего жилые дома, медицинские и социальные учреждения в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды. Ведомство провело доследственную проверку и по ее результатам возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В сообщении говорится, что сейчас в помещениях организации, которая обслуживала котельную, проходят обыски, изымается техническая документация, а также допрашивается руководство. Следователи устанавливают обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подольске заработал второй котел для восстановления отопления в многоквартирных домах. Он добавил, что к теплу подключили еще 13 домов, расположенных в микрорайоне.

Прорыв теплотрасс случился в ночь на 5 января, из-за чего была приостановлена подача тепла и горячей воды в здания. На следующий день, 6 января, в микрорайоне объявили режим ЧС локального характера.

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